Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, St. Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Mit Luftgewehr auf Senior geschossen - Zeugen gesucht

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 69-Jähriger wurde am Montagmittag von einem Diablo-Geschoss am Bauch getroffen und dadurch leicht verletzt - die Beamten des Polizeipostens Leimen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der Senior fuhr um 13:30 Uhr in Begleitung seines Enkels auf dem Fahrrad die Julius-Becker-Straße in Richtung Bahnhof. Dabei hörte der 69-Jährige ein pfeifendes Geräusch und spürte gleich darauf einen Stoß am Bauch. Nachdem er angehalten hatte, stellte er neben einer kleinen Schürfwunde am Bauch, ein Bleiprojektil eines Luftgewehrs auf dem Boden fest. Dieses nahm der leicht Verletzte mit und erstattete kurz darauf Strafanzeige. Ob gezielt auf den Mann geschossen wurde, wird nun ermittelt. Einen Schützen konnte der Senior, sowie die Beamten bislang nicht ausmachen und suchen deshalb nach Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Beamten zu wenden.

