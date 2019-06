Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Elsa-Brandström-Straße, PKW kollidieren- Autofahrer verletzt

Coesfeld (ots)

Am 15.06.19, 13:33 Uhr fuhr eine 49-jährige Autofahrerin aus Dülmen die Elsa-Brandström-Straße in Richtung Kreuzweg. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die Dülmenerin in den Kreuzweg abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einer entgegenkommenden 43-jährigen Autofahrerin aus Dülmen. Beide Autofahrerinnen werden verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

