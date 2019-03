Feuerwehr Essen

FW-E: Eine Tote nach Verkehrsunfall auf der A 52

Bild-Infos

Download

Essen-Haarzopf; A 52; 20.03.2019; 22:15 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde am späten Abend zu einem Verkehrsunfall auf der A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf gerufen. Nach ersten Meldungen sollte ein Auto in die Leitplanke gefahren sein und brennen. Als die ersten Kräfte eintrafen, fanden sie kein Feuer, aber ein einen völlig zerstörten Sportwagen, der bei dem Unfall einen Abhang hinunter geschleudert worden war. Eine Frau war bei dem Unfall aus dem Sportwagen herausgeschleudert worden und verstarb noch an der Unfallstelle. Eine weitere Person hatte das Fahrzeug selbständig verlassen, und wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und ins Krankenhaus transportiert. Die Unfallursache wird von der Polizei ermittelt. (SK)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Essen

Pressestelle

Susanne Klatt

Telefon: 0201/12-39

Fax: 0201/228233

E-Mail: susanne.klatt@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell