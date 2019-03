Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in Kleingartenanlage

Essen-Altenessen-Süd, Ellernstraße - Gartenbauverein Bernetal, 16.03.2019, 20:11 Uhr (ots)

Einige Minuten nach 20 Uhr sahen Anwohner von ihrem Balkon aus Flammen in der Kleingartenanlage Bernetal an der Ellernstraße und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte der Vorbau einer ca. 4x4m großen Laube in voller Ausdehnung. Der Brand wurde mit zwei C-Rohren gelöscht, dabei kamen auch drei Pressluftatmer zum Schutz der eingesetzten Kräfte zum Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache. md/ske

