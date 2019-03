Feuerwehr Essen

FW-E: Sturmtief Eberhard ist in Essen angekommen, Feuerwehr Essen seit 13.00 Uhr im Dauereinsatz

Bild-Infos

Download

Essen-Stadtgebiet, 10.03.2019, 13.00 Uhr (ots)

Das von den Wetterdiensten angekündigte Sturmtief "Eberhard" hat das Ruhrgebiet und Essen erreicht. Die Freiwillige Feuerwehr ist seit Mittag einsatzbereit in den Gerätehäusern und unterstützt aktuell nach Kräften. Mit Stand 16.15 Uhr weist die Statistik rund 130 Einsatzstellen aus. Davon waren zehn erledigt, sechzig noch nicht in Bearbeitung. Die Schäden sind recht gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt, ein Schwerpunkt ist nicht deutlich auszumachen. Die Schadenbilder wiederholen sich, lose Dachziegel, lose Werbeflächen, abgeknickte Äste, umgestürzte oder fast umgestürzte Bäume, die zum Teil an abgestellten Fahrzeugen Schäden verursacht haben. Am Hauptbahnhof scheint die Glasfassade beschädigt zu sein, am Schwanenbusch hat ein abgebrochener Ast gleich sechs Fahrzeuge getroffen. Aktuell (17.00 Uhr) geht das Notrufaufkommen etwas zurück. Unklar ist, ob mit einer weiteren Welle zu rechnen ist. Wir berichten weiter. (MF)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell