FW-E: Feuer in Maschinenfabrik in Bochold

Essen-Bochold; Helenenstraße; 25.02.2019; 05:20 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Essen ein Notruf aufgrund einer brennenden Anlage in einer Maschinenfabrik in Essen Bochold. Den ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten zeigte sich auch Feuerschein und eine starke Rauchentwicklung aus einer Halle, die Mitarbeiter hatten den Bereich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Zur Brandbekämpfung wurde ein Trupp unter Atemschutz eingesetzt. Das Feuer - eine brennende Druckluftanlage - war schnell gelöscht, so dass die Einsatzkräfte bereits nach kurzer Zeit wieder abrücken konnten. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt, die Brandursache wird von der Kripo ermittelt. (SK)

