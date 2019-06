Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Verl (HB) Am 21.06.19, gegen 14.25 Uhr, ereignete sich im Ortsteil Sürenheide ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Gütersloh befuhr mit einem Ford Focus die Isselhorster Straße in Richtung Avenwedde. Beim Abbiegen nach links in die Industriestraße kam es zum Zusammenstoß mit einen PKW VW Touareg, dessen 31-jährige Fahrerin die Isselhorster Str. in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen verletzt. Außerdem wurde die 3-jährige Tochter der Touareg-Fahrerin verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, konnten diese aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Isselhorster Straße musste für knapp zwei Stunden gesperrt werden.

