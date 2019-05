Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung am Walhalla Kino

Pirmasens (ots)

Am 10.05.2019 gegen 23:41 h zerschlug ein bisher unbekannter männlicher Jugendlicher die Fensterscheibe am Schaukasten des Walhalla-Kinos in der Landauer Straße, Pirmasens. Noch vor Eintreffen der verständigten Polizei flüchtete der Täter fußläufig in Richtung des alten Friedhofes. Nach Zeugenaussagen blutete der junge Mann an der rechten Hand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell