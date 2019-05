Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines abgebauten Baugerüstes

Münchweiler an der Rodalb (ots)

Im Zeitraum vom 06.05.2019 bis zum 10.05.2019 entwendeten bisher unbekannte Täter in Münchweiler an der Rodalb im Bereich des Riegelbrunnerhof ein abgebautes Baugerüst. Die Matten bzw. Blanken sind rot. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

