Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Zweibrücken (ots)

Am 09.05.2019 gegen 23:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Pirmasens, die er an der Ausfahrt Contwig verlassen wollte. Auf der rechten Fahrspur nahe der Ausfahrt fuhr vor ihm aufgrund eines Motoproblems mit eingeschalteter Warnblinkanlage ein 41-jähriger Pkw-Fahrer, der nach rechts auf den Standstreifen wechseln wollte, um dort anzuhalten. Bei diesem Spurwechsel kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von ca. 15.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

