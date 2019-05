Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Pirmasens (ots)

Am 09.05.19 gegen 21.00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße, gegenüber einem dortigen Restaurant, zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin flüchtete. Die Geschädigte parkte ihren blauen Ford-KA in der Bahnhofstraße, am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hauptstraße. Die 28-jährige Unfallverursacherin hatte ihr Fahrzeug davor abgestellt. Beim Ausparken stieß sie gegen den hinter ihr parkenden Ford-Ka und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Ford entstand leichter Sachschaden am Kennzeichen. Eine aufmerksame Zeugin konnte das Fahrzeug der Unfallverursacherin, einen weißen Hyundai Tucson, beim Wegfahren fotografieren. Das Kennzeichen konnte kurze Zeit später ermittelt und die Verkehrsunfallflucht geklärt werden.

