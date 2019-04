Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020419-306: Vorsicht! - Taschendiebe unterwegs

Bergneustadt / Gummersbach / Marienheide / Oberbergischer Kreis (ots)

Innerhalb von 90 Minuten haben Taschendiebe am 1. April in Bergneustadt, Gummersbach und Marienheide fünf Geldbörsen in Einkaufsmärkten erbeutet. Zunächst war einer 58-Jährigen in einem Lebensmittelmarkt in Marienheide-Schemmen zwischen 12.10 und 12.20 Uhr die Geldbörse aus der umgehängten Handtasche gezogen worden. Vermutlich handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 40-45 Jahre alten Mann mit schwarz-grauen Haaren, der mit einer Jeans, einer dunklen Kapuzenjacke und Turnschuhen der Marke Nike bekleidet war. Dieser Mann hatte sich in unmittelbaren Nähe hinter der Geschädigten befunden, als diese Waren aus einem Regal nahm. Als die 58-Jährige den Diebstahl kurz darauf feststellte, hatte der Mann das Geschäft bereits verlassen. In Gummersbach wurden etwa zwischen 13.00 und 13.10 Uhr zwei 55 und 70 Jahre alte Frauen in Geschäften auf der Wiesenstraße beklaut; auch hier hatten die Täter die Geldbörsen unbemerkt aus Handtaschen genommen. Zwischen 13.00 und 13.50 Uhr fielen schließlich zwei 57- und 69-Jährige in Bergneustadt den Ladendieben zum Opfer. Beide Frauen hatten ihre Handtaschen im Einkaufswagen zurückgelassen, während sie in den Regalen nach Waren suchten. Die Diebe machten sich diese Gelegenheit zu Nutze und griffen unbemerkt zu. Hinweise zu verdächtigen Personen richten Sie bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell