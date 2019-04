Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010419-304: Kennzeichen auf Friedhofsparkplatz gestohlen

Waldbröl (ots)

Während sich ein 68-jähriger Waldbröler am Sonntag (31.März) auf dem Friedhof aufhielt, montierten Unbekannte die Kennzeichen von seinem Wagen. Zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr parkte der Waldbröler seinen silbernen Toyota in der Straße "Neuer Friedhofsweg" auf dem Parkplatz des Friedhofs. In diesem kurzen Tatzeitraum montierten Unbekannte beide Kennzeichen seines Toyotas ab. Die gestohlenen Kennzeichen lauten: GM-JW213

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

