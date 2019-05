Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl aus Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Zweibrücken (ots)

Am 08.05.2019 zwischen 15:00 und 22:40 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pirmasenser Straße in Höhe der dortigen Pizzeria. Bisher unbekannte Täter gelangten in die Wohnung der Geschädigten, durchwühlten dort sämtliche Schränke und entwendeten hochwertigen Silber-und Goldschmuck. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2400 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell