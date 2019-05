Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude eines Bauunternehmens

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 07.05.2019, 19:00 Uhr bis 08.05.2019, 06:15 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in das Firmengebäude eines Bauunternehmens am Unteren Hornbachstaden in Zweibrücken ein und entwendeten aus einem dortigen Büroraum eine weiße Geldkassette und eine blaue Frischhaltedose mit einem größeren Bargeldbetrag. Zudem entstand ein Sachschaden am Gebäude der Firma. Die gesamte Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

