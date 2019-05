Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl in zwei Fällen

Contwig (ots)

In der Schuberstraße in Contwig stellten am 08.05.2019 gegen 13:30 Uhr zwei Hauseigentümer Hebel- und Kratzspuren an den Außentüren ihrer Wohnhäuser fest, welche auf einen Einbruchsversuch hindeuteten. Bisher unbekannte Täter versuchten sich im Tatzeitraum vom 07.05.2019, 19:30 Uhr bis 08.05.2019, 13:30 unbefugten Zutritt zu den Wohnhäusern zu verschaffen. Vollendet wurden die Einbrüche jedoch nicht, da die Täter gegebenenfalls bei der Tatausführung gestört wurden. An den Türen entstand ein Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

