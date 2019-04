Polizei Bochum

POL-BO: Armreif geklaut - Wer kennt die abgebildeten Frauen?

Herne (ots)

Bereits am 21. Januar, gegen 14 Uhr, kam es in einem Juweliergeschäft an der Hauptstraße 269 in Wanne-Eickel zu einem Diebstahl. Drei Täterinnen lenkten die Angestellte des Geschäftes ab und entwendeten einen hochwertigen Armreif aus einer der Vitrinen. Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Lichtbild der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor. Wer kennt die Frauen auf den Fotos oder kann Angaben zu deren Identität machen? Das Kriminalkommissariat 35 bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

