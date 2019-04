Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Darpestraße

Bochum (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 6. April, gegen 4 Uhr, auf der Darpestraße in Wattenscheid. Ein mit vier Personen besetzter Pkw befuhr die Darpestraße in Richtung Wattenscheider Straße. Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr der Pkw geradeaus, querte die Gegenfahrbahn und fuhr anschließend den Bahndamm der ehemaligen Erzbahntrasse hinauf. Dabei wurden mehrere Bäume beschädigt, bevor der Pkw stark beschädigt zum Stehen kam. Drei Insassen des Pkw wurden verletzt. Durch den Unfall wurde eine 15-jährige Bochumerin schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Bochumerin (16) und ein Gelsenkirchener (22) verletzten sich leicht. Der vierte Insasse, ein 20-jähriger Bochumer, blieb unverletzt. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme konnte nicht geklärt werden, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren hat. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats 1 dauern an.

