Polizei Bochum

POL-BO: Mit 3,18 Promille auf dem Fahrrad

Herne (ots)

Auf einen augenscheinlich stark alkoholisierten Fahrradfahrer wurden Polizeibeamte am 6. April, gegen 22.15 Uhr, in Herne aufmerksam. Der Mann fuhr starke "Schlangenlinien" und stürzte beinah mit seinem Zweirad. Die Beamten hielten den 39-jährigen Herner an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Glücklicherweise ist diesmal nicht mehr passiert. Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

