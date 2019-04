Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (16) bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Witten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 5. April, gegen 12.30 Uhr, auf der Ardeystraße Höhe Annenstraße in Witten. Ein 16-jähriger Wittener fuhr mit seinem Fahrrad auf der Ardeystraße in Richtung Egge. Vor ihm fuhr ein 26-jähriger Wittener mit seinem Auto und wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Aus noch ungeklärtem Grund kam es hier zu einer Kollision zwischen dem Vorderrad des Radfahrers und dem hinteren linken Bereich des Pkw. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

