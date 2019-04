Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Verkehrsunfälle - zwei Verletzte

Herne (ots)

Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten wurden der Polizei am 5. April in Herne gemeldet Gegen 5.45 Uhr fuhr ein 33-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrrad auf der Heerstraße in Richtung Cranger Straße. In Höhe Hausnummer 22 kollidierte er mit einem 55-jährigen Herner, welcher gerade als Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Herner leicht verletzt. An der Hauptstraße 123 wurde gegen 7.35 Uhr eine Verkehrsunfall gemeldet. Ein 42-jähriger Herner fuhr mit seinem LKW auf der Hauptstraße in Richtung Wanne. In Höhe der Haltestelle "Im Sportpark" lief plötzlich ein 6-jähriger Junge auf die Fahrbahn in Richtung Sportpark. Der LKW Fahrer konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und kollidierte mit dem jungen Herner. Zum Glück nur leicht verletzt wurde der Schüler mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In beiden Fällen Ermittelt das Verkehrskommissariat 1.

