POL-CE: Celle - Diebstahl aus Fahrradkorb

Celle (ots) - Als eine 39-jährige Cellerin mit ihrem Fahrrad am Donnerstag gegen 13:30 Uhr durch die Trüllerstraße in Richtung Penny-Markt in der Heese fuhr, entwendete ein unbekannter Dieb ihre Einkaufstasche. Die Tasche war in einem hinteren Fahrradkorb abgelegt. In der Tasche befanden sich außer einem Handy auch die Geldbörse mit Karten und Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141/277-0 entgegen. Die Polizei empfiehlt, Wertgegenstände immer am Körper in verschließbaren Taschen zu tragen. Riemen einer Tasche sollten stets über der Schulter getragen werden. Lassen Sie Ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt!

