POL-CE: Nienhagen - PKW-Außenspiegel gestohlen

Celle (ots) - Auf den rechten Außenspiegel eines grauen Daimler-Benz E-Klasse hatten es unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende abgesehen. Der 73 Jahre alte Halter hatte seinen Wagen am Freitagabend gegen 18:00 Uhr im Heidkamp auf seinem Grundstück nahe des Zauns abgestellt. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass der Außenspiegel fachgerecht abmontiert war und nur noch die Kabel mit Steckern aus dem Gehäuse hingen. Zu allem Überfluss hatten die Täter auch noch Lackschäden an der Fahrzeugtür hinterlassen. Die Polizei in Wathlingen bittet nun um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können, Tel.: 05144/98660.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell