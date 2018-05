POL-CE: Adelheidsdorf - PKW brannte vollständig aus

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots) - Wie üblich stieg eine 18-Jährige aus Adelheidsdorf am Donnerstagmorgen in ihren Ford Focus und wollte losfahren. Als sie den Zündschlüssel drehte, qualmte es schon aus dem Motorraum und plötzlich stand ihr Wagen in Flammen. Die hinzugerufene Feuerwehr aus Adelheidsdorf und die Polizei waren zwar schnell vor Ort, der PKW konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Er brannte vollständig aus. Warum der Wagen Feuer fing und ob ein technischer Defekt vorlag, ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

