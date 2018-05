POL-CE: Nienhagen - Betrunkener Autofahrer gefährdet Einsatzwagen der Polizei

Celle (ots) - Ein 65 Jahre alter Mann aus Wathlingen war am Mittwochabend betrunken mit seinem Mazda von Nienhagen in Richtung Papenhorst unterwegs. Er merkte nicht, dass ein Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht und Martinshorn die Fahrzeugkolonne überholte, in der er sich befand. Die Polizisten waren unterwegs zu einem Einsatz. Der Mazdafahrer scherte plötzlich ebenfalls zum Überholen aus. Nur durch eine sofortige Gefahrenbremsung konnten die Polizisten einen Zusammenstoß verhindern. Als sie den Fahrzeugführer kurz darauf kontrollierten, stellten sie fest, dass er angetrunken war. Er pustete mehr als 1,4 Promille. Auf seinen Führerschein muss der Mann nun in nächster Zeit verzichten.

