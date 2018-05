POL-CE: Celle - Versuchter Wohnungseinbruch

Celle (ots) - Mit Schrecken stellte eine 82 Jahre alte Wohnungsmieterin in einem Mehrfamilienhaus in der Ohagenstraße am Mittwochmittag fest, dass jemand versucht hatte, ihre Wohnungstür aufzubrechen. Die Frau war nur zwei Stunden nicht zu Hause gewesen und hatte die ihre Wohnungstür zuvor abgeschlossen. Zurzeit ist noch unklar, wie der Täter ins Haus gekommen ist. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Der unbekannte Einbrecher zog ohne Beute ab.

