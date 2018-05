POL-CE: Celle - Unbekannte brechen Baucontainer auf

Celle (ots) - Nach dem langen Maiwochenende entdeckten Arbeiter am Mittwochmorgen einen Einbruch in zwei Baucontainer an einer Baustelle an der Hohen Wende. Unbekannte Täter hatten hier zwei Container aufgebrochen und diverse Werkzeuge und Arbeitsmaschinen entwendet. Der geschädigten Tiefbaufirma entstand ein Schaden im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei Celle, Tel.: 05141/277-0.

