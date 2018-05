POL-RBK: Bergisch Gladbach - Nächtlicher Birken-Klau

Bergisch Gladbach (ots) - Diebe haben eine alte Birke in der Mai-Nacht (30.04. auf den 01.05.) unbemerkt abgesägt und gestohlen.

Vermutlich brauchten die Unbekannten noch kurzfristig einen Maibaum. Und dafür suchten sie sich ein ganz besonderes Exemplar. So sägten sie kurzerhand eine 14-jährige Birke in einem Garten an der Straße Schützheide ab. Nach Angaben des Besitzers hatte sich der Baum damals (vor 14-Jahren) selbst gesät und ragte inzwischen ganze acht Meter in die Höhe. Die Hausbewohner selber haben den Baum abends noch gegen 20.00 Uhr gesehen. Am nächsten Morgen wurden sie von einem Nachbarn angesprochen, warum sie den schönen Baum abgesägt hätten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die entweder gesehen haben, dass Fremde den Baum im Garten abgesägt haben oder gar in unmittelbarer Nähe einen acht Meter langen Baum transportiert haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

