POL-RBK: Bergisch Gladbach - Rangelei mit Messer am Vormittag

Bergisch Gladbach (ots) - Ein Mitarbeiter eines Lokales wurde nach Ladenschluss von fünf Personen in eine Rangelei verwickelt, auch ein Messer wurde gezückt. Zum Schluss fehlten ein Handy und eine Geldbörse.

So ganz genau, konnte sich der 19-Jährige nicht mehr an alle Details des gestrigen Vormittages (01.05.) erinnern. Nach dem der letzte Gast des Lokales in der Kölner Straße gegangen war, hatten sich die Mitarbeiter noch einmal zu einem geselligen Beisammensein getroffen. Gegen 10.50 Uhr war der 19-Jährige dann aufgebrochen, um nach Hause zu gehen. Kurze Zeit später traf er auf der Kölner Straße auf eine Gruppe mit 5 jungen Männern zwischen 20 und 25 Jahren. Seiner Erinnerung nach hatte er diese nach der Uhrzeit gefragt. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Einer hätte ein Messer gezückt und in seine Richtung gestochen. Als er sich dagegen wehren wollte, kam es zu einer Rangelei, zwischen dieser Person und ihm. Beide seien dabei zu Boden gegangen. Gegen 11.15 Uhr war er dann nach Hause gekommen. Gemeinsam mit seiner Mutter verständigte man die Polizei. Neben der Anzeige wegen Körperverletzung zeigten sie auch an, dass nach der Rangelei das Handy und die Geldbörse des Gladbacher verschwunden waren.

Aufgrund leichter Verletzungen wurde der 19-Jährige von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die am Vormittag auf der Kölner Straße Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

