POL-RBK: Rösrath - Wohnungstür mit Zieh-Fix geöffnet

Rösrath (ots) - Am Mittwoch ist in Hoffnungsthal in eine Wohnung eingebrochen worden.

Zwischen 06.00 und 16.30 Uhr nutzten Unbekannte die Abwesenheit eines Rösrathers und zogen mit Hilfe eines Zieh-Fixes den Schließzylinder aus der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Rotdornallee heraus. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung. Zuvor hatten sie den Haupteingang des Mehrfamilienhauses auf noch unbekannte Weise geöffnet. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine fehlenden Gegenstände festgestellt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Rotdornallee nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

