POL-GM: 010518-537: Metalldiebstahl

Wiehl (ots) - Etwa eine Tonne Messing haben Kriminelle aus einer Fabrikhalle in der Straße "An der Höhe" in Marienhagen gestohlen. Im Zeitraum zwischen Montag 16:45 Uhr und Dienstag (1.Mai) 17 Uhr hebelten die Täter eine Tür zur Fabrikhalle auf und verschafften sich so Zutritt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

