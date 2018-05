POL-GM: 010518-536: Fensterscheiben an Grundschulen beschädigt

Reichshof / Wiehl (ots) - Unbekannte haben offenbar durch mehrere Steinwürfe sowohl Fensterscheiben an einer Grundschule im Hermann-Löns-Weg in Reichshof-Denklingen als auch an einer Grundschule in der Hindelangerstraße in Oberwiehl beschädigt. Die Tatzeit liegt in Denklingen zwischen Freitag 18 Uhr und Montagmorgen (30.April) 8 Uhr und in Oberwiehl zwischen Samstag 16 Uhr und Dienstag (1.Mai) 9:45 Uhr. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 02261 81990.

