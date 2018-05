POL-GM: 010518-535: Kollision beim Abbiegen

Engelskirchen (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Engelskirchen-Ründeroth sind am Dienstagnachmittag (1. Mai) ein 46-jähriger Gummersbacher schwer und eine 18-jährige Gummersbacherin leicht verletzt worden. Die 18-Jährige fuhr um kurz vor 16 Uhr mit ihrem roten Ford Fiesta aus Richtung Engelskirchen kommend auf der L 136 in Richtung Ründeroth. In der Ortschaft beabsichtigte sie nach links auf einen Parkplatz zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden blauen BMW des 46-Jährigen, der die L 136 aus Wiehlmünden kommend in Richtung Engelskirchen befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 18-Jährige leicht und der 46-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

