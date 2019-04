Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (94) von Trickdieben beklaut

Herne (ots)

Am 05. April wurde der Bochumer Kripo ein Trickdiebstahl zum Nachteil einer 94-jährigen Hernerin bekannt. Bei der Tat, die sich bereits am 28. März, zwischen 16 und 17 Uhr, an der Stammstraße in Herne ereignete, wurde der Seniorin hochwertiger Schmuck im fünfstelligen Bereich entwendet. Unbekannte Kriminelle hatten sich, unter dem Vorwand die Wohnung im Auftrag der Hausverwaltung zu vermessen, Zugang verschafft. Aus der Wohnung entwendeten sie in einem unbeobachteten Moment Schmuckstücke und entfernten sich anschließend. Einer der Männer wurde als deutsch, circa 30-35 Jahre alt, schlank und circa 165cm groß beschrieben. Zum anderen Trickdieb liegt keine Beschreibung vor. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell