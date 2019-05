Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Zweibrücken (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ca. 18.000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 09.05.2019 gegen 07:20 Uhr in der Steinhauser Straße ereignet hatte. Zur Unfallzeit wollte eine 31-jährige Pkw-Fahrerin von der Röntgenstraße nach links in die Steinhauser Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Pkw einer 19-Jährigen, welche die rechte Fahrspur der Steinhauser Straße stadtauswärts in Richtung Autobahn befuhr. Beim Zusammenstoß wurden bei Fahrzeuge total beschädigt (10.000 EUR und 8.000 EUR Sachschaden) und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen erlitten jeweils einen Schock.

