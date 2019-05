Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zeugin beobachtet mögliche Verkehrsunfallflucht Geschädigte/r gesucht

Zweibrücken (ots)

Nach Beobachtungen einer Zeugin berührte am 09.05.2019 gegen 14:05 Uhr der Pkw einer 56-Jährigen beim Vorbeifahren an einem geparkten "größeren roten Fahrzeug" den linken Außenspiegel dieses Wagens. Die 56-Jährige hielt nicht an, sondern fuhr in Richtung Niederauerbacher Kreisel weiter. Die mögliche Unfallstelle befindet sich in der Landauer Straße 106a vor dem Restaurant "Zum Storchennest". Nachdem die Zeugin ihre Beobachtung der Polizei mitgeteilt hatte, konnte die mutmaßliche Verursacherin an der Halteranschrift angetroffen werden. Am rechten Außenspiegel ihres Fahrzeugs wurden Kollisionsspuren festgestellt. Der möglicherweise beschädigte rote Wagen war jedoch nicht mehr vor Ort. Nach ihm sucht nun die Polizei, um festzustellen, ob sich die 56-Jährige wegen Fahrerflucht verantworten muss.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet den Fahrer bzw. Halter des "größeren roten" Fahrzeugs", sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell