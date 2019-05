Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in Busenberg

Busenberg (ots)

In der Nacht vom 09.05.2019 auf den 10.05.2019 wurde ein, in der Wiesenstraße in Busenberg, geparkter Pkw durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Wenden beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1000EUR zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Dahn 06391/9160

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



