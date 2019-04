Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Trunkenheitsfahrt mit 2,89 Promille

Bendorf (ots)

Am 17.04.2019, gegen 19:40 Uhr, wurde in der Brunnengasse in Bendorf ein 42-jähriger Fahrer eines Kleinbusses kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alko-Test ergab eine AAK von 2,89 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

