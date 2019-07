Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte/Bad Essen: Gestohlener BMW wurde aufgefunden

Bohmte (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in der Straße Am Mühlenfeld einen weißer BMW X3 von einem Grundstück gestohlen. Der erst neun Monate alte Wagen mit Diepholzer Kennzeichen (DH-) wurde dann gegen 06.45 Uhr in der Straße Auf der Breede in Bad Essen aufgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise in der Sache. Wem ein entsprechendes Auto in der betreffenden Nacht aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471-9710.

