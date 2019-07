Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, westlicher Ortsrand, 21.7.2019, 18:45 Uhr Schildkröte auf Wanderschaft

Landau (ots)

Ein Spaziergänger fand am frühen Sonntagabend eine Schildkröte auf Wanderschaft am westlichen Ortsrand von Landau. Die Herkunft der Schildkröte konnte bislang nicht ermittelt werden. Zunächst wird die Schildkröte beim Finder verbleiben, um sie dann heute zur artgerechten Haltung an das Reptilium in Landau zu geben. Wer eine Schildkröte vermisst bitte unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per email pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei Landau wenden.

