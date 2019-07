Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Duo auf fremdem Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Fahrrads ermittelt die Polizei gegen zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren. Das Duo war in der Nacht zum Mittwoch auf einem Leihrad unterwegs. Der jüngere lenkte das Fahrrad, während der ältere Mann auf dem Gepäckträger saß. In der Augustastraße / Ecke Eisenbahnstraße wurden die Männer von einer Polizeistreife angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass sie das Rad ungesichert in der Parkstraße gefunden haben, so die Angaben der Männer. Mit dem Drahtesel wollten sie nach Hause fahren. Weil zudem beide alkoholisiert waren, untersagten die Beamten eine Weiterfahrt. Das Fahrrad stellten sie sicher. Die Männer blicken nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Fahrrads und der Unterschlagung entgegen. |erf

