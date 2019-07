Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Balkon gestreift

Otterberg (ots)

Ein Lieferwagen hat am Dienstag in der Hauptstraße - in der Nähe zur Einmündung Kirchstraße - einen Balkon gestreift. Der 58-jährige Fahrer war verkehrsbedingt auf den Gehweg ausgewichen. Dabei touchierte sein Wagen den Balkon eines Wohnhauses. Die Holzverkleidung des Balkons wurde beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro. Der Unfallverursacher wurde verwarnt. |erf

