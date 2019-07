POL-PPWP: SUV brettert über Findlinge - Totalschaden

Polizeipräsidium Westpfalz

Mackenbach (ots)

An die Grenzen seiner Off-Road-Tauglichkeit kam am Montagmittag ein SUV in Mackenbach. Der 55-jährige Fahrer des Geländewagens war in den Brunnenwiesen unterwegs und wollte dort einem entgegenkommenden PKW Platz machen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der 55-Jährige hierbei von der Straße ab und donnerte mit dem SUV über Findlinge und blieb anschließend über den Steinen stecken. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt.

