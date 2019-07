Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Sparkasse - Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Krickenbach (Verbandsgemeinde Landstuhl) (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in der Hauptstraße in das Gebäude der Sparkasse eingebrochen. Sie brachen Büroräume auf und stahlen Münzgeldrollen in vierstelliger Höhe. Die Einbrecher machten sich auch an einem Geldautomaten zu schaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Tresor aufzubrechen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zum Dienstag oder in den Vortagen Verdächtiges im Bereich der Sparkasse wahrgenommen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben? Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

