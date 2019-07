Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190709 - 730 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Handyraub lohnt nicht

Frankfurt (ots)

(mc) Am Montagmorgen wurde einem Bahnhofsviertelbesucher in der Moselstraße das Mobiltelefon aus der Hand geraubt. Die Festnahme erfolgte nur wenige Augenblicke später.

Gegen kurz vor sieben überfiel ein 26-Jähriger einen 34-jährigen Mann, indem er ihm das Handy aus der Hand riss. Kurz darauf schlug der Täter seinem Opfer noch ins Gesicht, obwohl dieser nur die Herausgabe seines Eigentums gefordert hatte. Erst dann wurde der Beraubte auf eine, in der Nähe befindliche, Polizeistreife aufmerksam und alarmierte diese.

Dann ging alles ganz schnell und nur wenige Augenblicke später klickten bereits die Handschellen.

Das Handy konnte daraufhin dem Eigentümer wieder zurückgegeben werden.

Der hinlänglich polizeibekannte 26-Jährige wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

