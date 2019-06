Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei zieht positive Bilanz nach Evakuierungseinsatz zur Bombenentschärfung

Paderborn (ots)

(mb) Nach der geglückten Bombenentschärfung in der Paderborner Südstadt zieht die Polizei ein insgesamt positives Fazit zu ihrem Einsatz bei den Evakuierungen.

Die Sperrungen erfolgten am Sonntag wie geplant um 10.00 Uhr. Da gegen 12.00 Uhr alle Anwohner das Sperrgebiet geräumt hatten und auch die letzten Patienten aus der Klinik an der Husener Straße verlegt waren, lief alles im Zeitplan weiter. Die Entschärfer gaben nach rund 45 Minuten Entwarnung. Die Bombe am Dr.-Everken-Weg war entschärft und zum Abtransport verladen. Bis auf die Sperrungen auf der Husener Straße, die für den Rücktransport der Klinik-Patienten frei bleiben soll, wurden alle Sperrmaßnahmen aufgehoben. Die Husener Straße wurde gegen 14.15 Uhr komplett freigegeben.

Via Twitter und Facebook postete die Polizei aktuelle Informationen und Fotos während des laufenden Einsatzes.

