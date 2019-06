Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch auf Golfplatz Thüle

Salzkotten (ots)

(mb) In die Büroräume des Golfklubs in Thüle an der Straße Im Nordfeld ist in der Nacht zu Freitag eingebrochen worden.

Die Täter setzten Hebelwerkzeuge an Fenstern und gelangten schließlich durch ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen. Ein kleiner Tresor ohne wertvollen Inhalt wurde von den Einbrechern entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

