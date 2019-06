Polizei Paderborn

POL-PB: Tagsüber in Einfamilienhaus eingebrochen

Paderborn (ots)

(mb) Am Erlenbusch in Sande ist am Donnerstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden.

Die Bewohner waren zwischen 07.10 Uhr und 13.55 Uhr nicht zuhause. In diesem Zeitraum hebelten die Täter die Terrassentür auf und drangen in das Haus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Beute. Ein Koffer mit Silberbesteck wurde entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum nahe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

