Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit drei Fahrzeugen

Westenholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Mühlenheider Straße mit der Westenholzer Straße in Westenholz sind am Donnerstagmittag drei Autos zusammengestoßen.

Eine Person erlitt schwere Verletzungen. Der 71-jährige Fahrer eines Fords befuhr um 11.40 Uhr die Mühlenheider Straße in Fahrtrichtung Wulfhorster Straße. An der Kreuzung mit der Westenholzer Straße/Mastholter Straße missachtete er die Vorfahrt einer 86-jährigen Skodafahrerin, welche die Kreuzung in Fahrtrichtung Mastholter Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenprall schleuderte der Ford auf den Seat eines 61-Jährigen, der mit seinem Auto an der Haltelinie der Wulfhorster Straße vor dem Kreuzungsbereich gehalten hatte.

Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Skodafahrerin in ein Krankenhaus nach Lippstadt. Der Fahrer des Fords wurde in ein Krankenhaus in Salzkotten transportiert. Am Ford und am Skoda entstand jeweils Totalschaden.

Während der Bergung der Fahrzeuge war die Kreuzung für etwa eine Stunde gesperrt.

