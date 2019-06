Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Einbruchsversuch schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Beim Versuch, am frühen Donnerstagmorgen in ein Café an der Kilianstraße einzubrechen, hat sich der Täter Schnittverletzungen zugezogen.

Ein Zeuge hörte gegen 03.35 Uhr mehrere laute Schlaggeräusche an der Kilianstraße. Er entdeckte zwei Männer vor der Tür des Cafés unweit des Rosentors. Als der Zeuge die Männer ansprach, ergriffen sie die Flucht stadteinwärts. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Am Tatort wurden zerstörte Scheiben festgestellt. Ein abgebrochener Hammerstiel sowie der Hammerkopf lagen in den Scherben. Zudem ließen Blutanhaftungen an den zerbrochenen Scheiben auf eine nicht unerhebliche Verletzung eines Täters schließen.

Die Polizei fahndete in den Krankenhäusern nach entsprechenden Notfallpatienten Um kurz 04.30 Uhr wurde ein 18-Jähriger in einer Notfallaufnahme wegen schwerer Schnittverletzungen behandelt. Der alkoholisierte Mann gab an, mit dem Fahrrad in eine Scheibe gestürzt zu sein. Am angeblichen Unfallort konnten die Polizisten keine dementsprechenden Spuren und keine zerstörte Scheibe entdecken, sodass der Verdacht besteht, dass es sich bei dem Verletzten um einen der Täter handelt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, um weitere Tatverdächtige identifizieren zu können. Sachdienliche Hinweise unter 05251/3060.

